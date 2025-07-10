Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
10 июля 2025 / 18:52
КОТИРОВКИ
USD
10/07
78.1727
EUR
10/07
91.4175
Новости часа
Мерц призвал Трампа "оставаться" с Европой в вопросе Украины Платформа Roblox удалила материалы с пропагандой ЛГБТ
Москва
10 июля 2025 / 18:52
Котировки
USD
10/07
78.1727
0.0000
EUR
10/07
91.4175
0.0000
У Украины сейчас все очень плохо с ПВО – военный эксперт Кнуров
У Украины сейчас все очень плохо с ПВО – военный эксперт Кнуров
10 июля 2025 / 15:04
Политолог Шаповалов о создании Маском партии «Америка»
Политолог Шаповалов о создании Маском партии «Америка»
10 июля 2025 / 15:01
Новые антироссийские санкции вызовут паузу в российско-американских переговорах
Новые антироссийские санкции вызовут паузу в российско-американских переговорах
9 июля 2025 / 10:55
«Многополярность – это
не выбор, а объективная
реальность»
Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Трамп 2.0
Политика
Фон дер Ляйен усомнилась, что отношения ЕС и США вернутся на прежний уровень
10 июля 2025 / 14:17
Фон дер Ляйен усомнилась, что отношения ЕС и США вернутся на прежний уровень
© Olivier Hoslet, Pool Photo via AP/ТАСС

Европейский союз не верит, что его отношения с США когда-нибудь вернутся на уровень, существовавший до прихода Дональда Трампа в Белый дом. Соответствующую точку зрения высказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на промышленном форуме в Риме.

"Мы не наивны, и мы не думаем, что наши отношения с Соединенными Штатами вернутся на тот уровень, где они были раньше", - сказала она. Вместе с тем Фон дер Ляйен отметила, что Брюссель все еще продолжает вести переговоры с Вашингтоном о полном отказе от торговых тарифов, но не выразила в этой связи никакого оптимизма.

По ее словам, 80% торговли ЕС приходится "не на США". Евросоюз на нынешнем этапе форсирует эти отношения, стремясь как можно быстрее закрепить их, подписывая соглашения о свободной торговле с различными государствами мира, указала глава ЕК.

Она также обратила внимание, что восстановление европейской промышленности стало главным приоритетом Еврокомиссии с 2024 года, когда Брюссель начал раскручивать процесс милитаризации европейской экономики.

Кроме того, Фон дер Ляйен указала, что 20% всей европейской промышленной продукции идут на экспорт, причем значительная часть экспорта ЕС остается в Европе, уходя в не входящие в сообщество Великобританию, Швейцарию и Норвегию. Она намекнула, что страны Евросоюза должны преимущественно торговать с идеологически близкими партнерами, игнорируя "враждебных" Россию, Китай, а также США, которые угрожают Европе применением новых таможенных пошлин.

У Украины сейчас все очень плохо с ПВО – военный эксперт Кнуров
У Украины сейчас все очень плохо с ПВО – военный эксперт Кнуров
Политолог Шаповалов о создании Маском партии «Америка»
Политолог Шаповалов о создании Маском партии «Америка»
Новые антироссийские санкции вызовут паузу в российско-американских переговорах
Новые антироссийские санкции вызовут паузу в российско-американских переговорах
«Многополярность – это
не выбор, а объективная
реальность»
Лавров
Все интервью
16:29
Мерц призвал Трампа "оставаться" с Европой в вопросе Украины
16:15
Платформа Roblox удалила материалы с пропагандой ЛГБТ
15:51
Рябков: Москва глубоко вовлечена в поиск решений по ядерной программе Тегерана
15:35
Российские ВС ударили по пункту дислокации ВСУ в Николаевской области
15:17
Судья по делу о продлении заключения Гуцул взял самоотвод
14:59
Около 1 млн цифровых подарков от Snoop Dogg продали в Telegram за $12 млн
14:46
Россия намерена снижать себестоимость отечественных авто
14:35
Число отравившихся водой в Дагестане увеличилось до 300
14:17
Фон дер Ляйен усомнилась, что отношения ЕС и США вернутся на прежний уровень
13:58
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации превысили 1 310 военных
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения