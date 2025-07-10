Фон дер Ляйен усомнилась, что отношения ЕС и США вернутся на прежний уровень

Европейский союз не верит, что его отношения с США когда-нибудь вернутся на уровень, существовавший до прихода Дональда Трампа в Белый дом. Соответствующую точку зрения высказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на промышленном форуме в Риме.

"Мы не наивны, и мы не думаем, что наши отношения с Соединенными Штатами вернутся на тот уровень, где они были раньше", - сказала она. Вместе с тем Фон дер Ляйен отметила, что Брюссель все еще продолжает вести переговоры с Вашингтоном о полном отказе от торговых тарифов, но не выразила в этой связи никакого оптимизма.

По ее словам, 80% торговли ЕС приходится "не на США". Евросоюз на нынешнем этапе форсирует эти отношения, стремясь как можно быстрее закрепить их, подписывая соглашения о свободной торговле с различными государствами мира, указала глава ЕК.

Она также обратила внимание, что восстановление европейской промышленности стало главным приоритетом Еврокомиссии с 2024 года, когда Брюссель начал раскручивать процесс милитаризации европейской экономики.

Кроме того, Фон дер Ляйен указала, что 20% всей европейской промышленной продукции идут на экспорт, причем значительная часть экспорта ЕС остается в Европе, уходя в не входящие в сообщество Великобританию, Швейцарию и Норвегию. Она намекнула, что страны Евросоюза должны преимущественно торговать с идеологически близкими партнерами, игнорируя "враждебных" Россию, Китай, а также США, которые угрожают Европе применением новых таможенных пошлин.