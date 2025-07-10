Число отравившихся водой в Дагестане увеличилось до 300

В Магарамкентском районе Дагестана к врачам обратились более 300 человек с симптомами кишечной инфекции. В стационарах получают лечение свыше 90 человек, информировали в Минздраве республики.

В среду в Минздраве региона заявляли, что за прошедшие двое суток к врачам обратились более 270 человек.

"В Магарамкентской центральной районной больнице проводится лечение пациентов с кишечной инфекцией, за последние трое суток с явлениями гастроэнтерита сюда обратились 302 человека, в том числе 294 ребенка. Тяжелых случаев заболевания нет. Количество выявляемых больных демонстрирует тенденцию к уменьшению", - сказано в сообщении.