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Общество
Число отравившихся водой в Дагестане увеличилось до 300
10 июля 2025 / 14:35
© ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян
В Магарамкентском районе Дагестана к врачам обратились более 300 человек с симптомами кишечной инфекции. В стационарах получают лечение свыше 90 человек, информировали в Минздраве республики.
В среду в Минздраве региона заявляли, что за прошедшие двое суток к врачам обратились более 270 человек.
"В Магарамкентской центральной районной больнице проводится лечение пациентов с кишечной инфекцией, за последние трое суток с явлениями гастроэнтерита сюда обратились 302 человека, в том числе 294 ребенка. Тяжелых случаев заболевания нет. Количество выявляемых больных демонстрирует тенденцию к уменьшению", - сказано в сообщении.
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