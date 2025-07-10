Россия намерена снижать себестоимость отечественных авто

Россия намерена повышать производительность труда в автомобильной промышленности и снижать себестоимость отечественных машин. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил учесть это в актуализируемом проекте Стратегии развития автомобильной промышленности.

"В дорабатываемом проекте стратегии должны быть предусмотрены меры по повышению производительности труда в отрасли и снижению себестоимости производства", - сказано в сообщении кабмина.

Кроме того, Мишустин дал поручение сформировать прогноз структуры автомобильного парка. В нем необходимо учесть развитие рынка транспорта на альтернативных видах топлива, беспилотного и подключенного транспорта.

Кроме того, должны быть приняты во внимание перспективные планы по развитию инфраструктуры общественного транспорта, возрастающие требования к охране окружающей среды, меняющиеся потребительские предпочтения. Вместе с тем нужно учесть сегментацию транспортных средств по видам топлива в зависимости от назначения транспорта и видам перевозок с учетом их дальности.