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Россия намерена снижать себестоимость отечественных авто
10 июля 2025 / 14:46
Россия намерена снижать себестоимость отечественных авто
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

Россия намерена повышать производительность труда в автомобильной промышленности и снижать себестоимость отечественных машин. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил учесть это в актуализируемом проекте Стратегии развития автомобильной промышленности.

"В дорабатываемом проекте стратегии должны быть предусмотрены меры по повышению производительности труда в отрасли и снижению себестоимости производства", - сказано в сообщении кабмина.

Кроме того, Мишустин дал поручение сформировать прогноз структуры автомобильного парка. В нем необходимо учесть развитие рынка транспорта на альтернативных видах топлива, беспилотного и подключенного транспорта.

Кроме того, должны быть приняты во внимание перспективные планы по развитию инфраструктуры общественного транспорта, возрастающие требования к охране окружающей среды, меняющиеся потребительские предпочтения. Вместе с тем нужно учесть сегментацию транспортных средств по видам топлива в зависимости от назначения транспорта и видам перевозок с учетом их дальности.

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