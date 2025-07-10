Около 1 млн цифровых подарков от Snoop Dogg продали в Telegram за $12 млн

Порядка 1 млн тематических подарков в мессенджере Telegram, выпущенных американским рэп-исполнителем Snoop Dogg, были полностью распроданы и принесли $12 млн прибыли. Соответствующее сообщение разместил сооснователь мессенджера Павел Дуров в соцсети X.

"Цифровые коллекционные подарки от Snoop Dogg, выпущенные в Telegram, были распроданы сегодня всего за 30 минут, принеся $12 млн", - указал он.