Судья по делу о продлении заключения Гуцул взял самоотвод

Судья Сергей Чобану, который рассматривает ходатайство прокуроров о продлении срока содержания под стражей в отношении главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул, взял самоотвод.

"Судья взял самоотвод. Сказал, что испытывает давление", - сказала Гуцул при общении с журналистами.

Как заявила адвокат Наталья Байрам, в ходе заседания судье вручили письмо от руководителя Службы информации и безопасности. "В письме никакой конкретики. Однако мы расцениваем это как попытку оказать давление на решение судьи. С какой целью прокурор принес это письмо? Чтобы запугать. Запугали", - указала она.

Прокуроры связывают необходимость продления ареста тем, что Гуцул якобы может оказать влияние на процесс сбора доказательств или попытаться скрыться от уголовного преследования. Глава Гагаузии категорически отвергает все доводы стороны обвинения и считает дело политическим.

Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована в рамках уголовного дела, которое касается финансирования ее избирательной кампании в 2023 году. Одновременно с 2024 года идут судебные разбирательства по другому делу, в рамках которого Гуцул инкриминируют причастность к незаконному финансированию оппозиционной партии.

Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с РФ и критикует политику конфронтации с Москвой, проводимую Кишиневом. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства в соответствии с законодательством страны.