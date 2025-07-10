Российские ВС ударили по пункту дислокации ВСУ в Николаевской области

Российские войска поразили пункт временной дислокации бригады морпехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Минобороны России распространило кадры нанесения ракетного удара оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ вблизи населенного пункта Баратовка Николаевской области. Все выявленные вражеские цели были уничтожены", - указали в оборонном ведомстве.