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Безопасность
Российские ВС ударили по пункту дислокации ВСУ в Николаевской области
10 июля 2025 / 15:35
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Российские войска поразили пункт временной дислокации бригады морпехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Минобороны России распространило кадры нанесения ракетного удара оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ вблизи населенного пункта Баратовка Николаевской области. Все выявленные вражеские цели были уничтожены", - указали в оборонном ведомстве.
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