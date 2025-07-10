Рябков: Москва глубоко вовлечена в поиск решений по ядерной программе Тегерана

Российская сторона максимально вовлечена в поиск политических решений по ядерной программе Ирана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков при общении с журналистами.

"Москва максимально глубоко вовлечена в поиск политических решений всего, что связано с иранской ядерной программой. Мы под руководством президента РФ Владимира Путина ведем соответствующую работу со всеми сторонами. Это и США, это и Иран, это и Международное агентство по атомной энергии. Намерены продолжать эту работу", - указал он.

Рябков отметил, что важно противопоставить "упоению силой" курс на дипломатию и здравый смысл.

Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Менее чем через сутки республика совершила ответную атаку. США вступили в конфликт через девять дней после его эскалации, атаковав иранские ядерные объекты в Исфахане, Натанзе и Фордо. Вечером 23 июня Иран ударил по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня, который вступил в силу 24 июня.