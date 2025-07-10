Игровая онлайн-платформа Roblox удалила материалы с пропагандой ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) по требованию Роскомнадзора (РКН). Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

"Роскомнадзор обратился к платформе "Роблокс" с требованием удалить контент, пропагандирующий нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения. Требование Роскомнадзора исполнено, указанный контент удален с платформы "Роблокс", - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о трех материалах, в которых присутствуют ЛГБТ-персонажи и атрибутика ЛГБТ-сообщества. В РКН также обратили внимание, что распространение подобной информации нарушает законодательство РФ.