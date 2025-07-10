Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа сохранять солидарность с Европой в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

"У меня есть два послания. Одно адресовано Москве и президенту России Владимиру Путину. Послание довольно простое: "мы не сдадимся", - сказал он, выступая на конференции по вопросам восстановления Украины в Риме.

По словам главы германского правительства, второе послание адресовано Соединенным Штатам и Трампу. "Оставайтесь с европейцами. Мы на одной волне и стремимся к стабильному политическому порядку в этом мире. Оставайтесь с нами по эту сторону и на этой странице нашей общей истории", - подчеркнул он.

Вместе с тем канцлер отметил, что Берлин продолжит поддерживать стабилизацию и реконструкцию энергетической системы Украины.

На прошлой неделе газета The New York Times информировала о том, что Вашингтон приостановит поставку Киеву ракет для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. Трамп заявил 3 июля, что США продолжают оказывать военную помощь Киеву. Вместе с тем, по его словам, Соединенные Штаты сами нуждаются в вооружениях. В понедельник американский лидер заявил, что Вашингтон направит Киеву "еще некоторое количество оружия". Речь идет "по большей части об оборонительном" вооружении, указал он.