Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
10 июля 2025 / 20:37
КОТИРОВКИ
USD
10/07
78.1727
EUR
10/07
91.4175
Новости часа
Воинственность ФРГ неисчерпаема. Мнение Рубио обсудил с Лавровым новый подход к урегулированию на Украине
Москва
10 июля 2025 / 20:37
Котировки
USD
10/07
78.1727
0.0000
EUR
10/07
91.4175
0.0000
Воинственность ФРГ неисчерпаема. Мнение
Воинственность ФРГ неисчерпаема. Мнение
10 июля 2025 / 18:53
У Украины сейчас все очень плохо с ПВО – военный эксперт Кнуров
У Украины сейчас все очень плохо с ПВО – военный эксперт Кнуров
10 июля 2025 / 15:04
Политолог Шаповалов о создании Маском партии «Америка»
Политолог Шаповалов о создании Маском партии «Америка»
10 июля 2025 / 15:01
«Многополярность – это
не выбор, а объективная
реальность»
Лавров
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
"Работа.ру": 59% жителей России хотели бы сократить рабочий день летом
10 июля 2025 / 16:47
"Работа.ру": 59% жителей России хотели бы сократить рабочий день летом
© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

Больше половины жителей России хотели бы, чтобы в стране летом был сокращен рабочий день, при этом 32% граждан согласны на меньшую зарплату ради сокращенного рабочего дня в летний период. Об этом со ссылкой на данные исследования "Работы.ру" сообщает ТАСС.

Опрос проводился среди более 3,3 тыс. россиян.

"59% респондентов признались, что для большего комфорта летом хотели бы сократить рабочий день. 47% опрошенных - за удаленный формат, 39% полагают, что оптимально будет не работать, если температура воздуха поднимается выше 30 градусов. Еще 17% выступают за более раннее начало и конец рабочего дня, а 12% предпочли бы не выходить на работу в условиях ливней и гроз", - следует из материалов исследования.

Как отмечается, 9% опрошенных россиян хотели бы более длительный перерыв в середине дня, а 6% поддерживают более позднее начало и конец рабочего дня. Вместе с тем 19% участников исследования не нужен особенный режим работы летом.

Среди тех, кто хотел бы сокращения рабочего дня, 44% респондентов указали, что предпочли бы сократить его на два часа, 27% - на час, 14% - на четыре часа и 12% - на три часа.

Кроме того, треть сограждан готовы пожертвовать частью дохода ради сокращенного рабочего дня летом. В частности, 74% опрошенных готовы отказаться до 10% своего дохода ради такой возможности, 17% - от 10% до 20%. Еще 3% респондентов готовы пойти на уменьшение зарплаты от 21% до 30%.

Воинственность ФРГ неисчерпаема. Мнение
Воинственность ФРГ неисчерпаема. Мнение
У Украины сейчас все очень плохо с ПВО – военный эксперт Кнуров
У Украины сейчас все очень плохо с ПВО – военный эксперт Кнуров
Политолог Шаповалов о создании Маском партии «Америка»
Политолог Шаповалов о создании Маском партии «Америка»
«Многополярность – это
не выбор, а объективная
реальность»
Лавров
Все интервью
17:58
Рубио обсудил с Лавровым новый подход к урегулированию на Украине
17:47
Фон дер Ляйен объявила о выделении Украине €4 млрд помощи
17:31
NBC: в Техасе число погибших из-за наводнения увеличилось до 120
17:16
Рябков заявил, что новые пошлины США в 500% потребуют анализа
16:57
Граф Петр Шереметев сообщил о намерении вернуться в Россию
16:47
"Работа.ру": 59% жителей России хотели бы сократить рабочий день летом
16:29
Мерц призвал Трампа "оставаться" с Европой в вопросе Украины
16:15
Платформа Roblox удалила материалы с пропагандой ЛГБТ
15:51
Рябков: Москва глубоко вовлечена в поиск решений по ядерной программе Тегерана
15:35
Российские ВС ударили по пункту дислокации ВСУ в Николаевской области
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения