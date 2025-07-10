Больше половины жителей России хотели бы, чтобы в стране летом был сокращен рабочий день, при этом 32% граждан согласны на меньшую зарплату ради сокращенного рабочего дня в летний период. Об этом со ссылкой на данные исследования "Работы.ру" сообщает ТАСС.

Опрос проводился среди более 3,3 тыс. россиян.

"59% респондентов признались, что для большего комфорта летом хотели бы сократить рабочий день. 47% опрошенных - за удаленный формат, 39% полагают, что оптимально будет не работать, если температура воздуха поднимается выше 30 градусов. Еще 17% выступают за более раннее начало и конец рабочего дня, а 12% предпочли бы не выходить на работу в условиях ливней и гроз", - следует из материалов исследования.

Как отмечается, 9% опрошенных россиян хотели бы более длительный перерыв в середине дня, а 6% поддерживают более позднее начало и конец рабочего дня. Вместе с тем 19% участников исследования не нужен особенный режим работы летом.

Среди тех, кто хотел бы сокращения рабочего дня, 44% респондентов указали, что предпочли бы сократить его на два часа, 27% - на час, 14% - на четыре часа и 12% - на три часа.

Кроме того, треть сограждан готовы пожертвовать частью дохода ради сокращенного рабочего дня летом. В частности, 74% опрошенных готовы отказаться до 10% своего дохода ради такой возможности, 17% - от 10% до 20%. Еще 3% респондентов готовы пойти на уменьшение зарплаты от 21% до 30%.