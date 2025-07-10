Дипломатические возможности для урегулирования конфликта на Украине исчерпаны. Такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Трезво оценив текущую ситуацию с угрозами, мы смогли принять первые важные решения. Мы продолжим помогать Украине, даже несмотря на сопротивление со стороны политических левых и пророссийских правых здесь. Мы продолжим эту поддержку", - утверждал Мерц, выступая в Бундестаге. "И я хочу вам сказать немного яснее. Дипломатические средства исчерпаны", - констатировал он.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ с начала конфликта на Украине предоставила Киеву разного рода помощь на сумму более €40 млрд. Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.

Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов отмечает, что «такие заявления Мерца нужно рассматривать, если не прямой призыв к войне, то к тому, что позиция Берлина во главе с Мерцем, Вадефулем, Фреем, Писториусом, «абсолютно правильны». Когда были дебаты в Бундестаге, и Вайдель (сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» - прим. ред.) вполне обоснованно высказала критику в отношении нового правительства ФРГ и лично Мерца, то Мерц начал с того, что Киев бомбят, и она якобы ничего не понимает, и не понятно, на чьей она стороне. А он - Мерц - на стороне Украины. И вместо того, чтобы отвечать Вайдель по внутриполитическим вопросам, Мерц начал с Украины. Заявления, что дипломатические возможности для завершения войны на Украине исчерпаны, это как раз подтверждение того, что позиция федерального канцлера, обозначенные еще в мае, подтверждаются. Германия будет поддерживать киевский режим до «победного конца». А «победный конец», это путь в никуда, и Германия готова стоять до последнего. Это плохо».

Эксперт подчеркнул, что «Германия будет расширять свою военную помощь Украине, в том числе, п моей оценке, за счет совместного производства с украинским оборонпромом и прямых поставок оружия, и запросы Зеленского будут удовлетворены».