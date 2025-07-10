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Общество
Граф Петр Шереметев сообщил о намерении вернуться в Россию
10 июля 2025 / 16:57
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Граф Петр Шереметев, который в настоящее время проживает во Франции, сообщил, что намерен вернуться в Россию.
"Я обещал своему отцу до его смерти, что приеду в Россию. И я планирую сдержать это обещание, пускай уже и в возрасте", - отметил он. Соответствующее видео распространил телеканал "Россия-24".
Вместе с тем граф рассказал, что занимается культурно-просветительской деятельностью, и сегодня его "усилия лучше применимы в России, чем где-либо". "В Европе стало работать сложнее, а в России очень много возможностей", - указал он.
По данным телеканала, Шереметев также направил письмо президенту России Владимиру Путину.
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