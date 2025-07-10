Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
10 июля 2025 / 20:38
КОТИРОВКИ
USD
10/07
78.1727
EUR
10/07
91.4175
Новости часа
Воинственность ФРГ неисчерпаема. Мнение Рубио обсудил с Лавровым новый подход к урегулированию на Украине
Москва
10 июля 2025 / 20:38
Котировки
USD
10/07
78.1727
0.0000
EUR
10/07
91.4175
0.0000
Воинственность ФРГ неисчерпаема. Мнение
Воинственность ФРГ неисчерпаема. Мнение
10 июля 2025 / 18:53
У Украины сейчас все очень плохо с ПВО – военный эксперт Кнуров
У Украины сейчас все очень плохо с ПВО – военный эксперт Кнуров
10 июля 2025 / 15:04
Политолог Шаповалов о создании Маском партии «Америка»
Политолог Шаповалов о создании Маском партии «Америка»
10 июля 2025 / 15:01
«Многополярность – это
не выбор, а объективная
реальность»
Лавров
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Граф Петр Шереметев сообщил о намерении вернуться в Россию
10 июля 2025 / 16:57
Граф Петр Шереметев сообщил о намерении вернуться в Россию
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Граф Петр Шереметев, который в настоящее время проживает во Франции, сообщил, что намерен вернуться в Россию.

"Я обещал своему отцу до его смерти, что приеду в Россию. И я планирую сдержать это обещание, пускай уже и в возрасте", - отметил он. Соответствующее видео распространил телеканал "Россия-24".

Вместе с тем граф рассказал, что занимается культурно-просветительской деятельностью, и сегодня его "усилия лучше применимы в России, чем где-либо". "В Европе стало работать сложнее, а в России очень много возможностей", - указал он.

По данным телеканала, Шереметев также направил письмо президенту России Владимиру Путину.

Воинственность ФРГ неисчерпаема. Мнение
Воинственность ФРГ неисчерпаема. Мнение
У Украины сейчас все очень плохо с ПВО – военный эксперт Кнуров
У Украины сейчас все очень плохо с ПВО – военный эксперт Кнуров
Политолог Шаповалов о создании Маском партии «Америка»
Политолог Шаповалов о создании Маском партии «Америка»
«Многополярность – это
не выбор, а объективная
реальность»
Лавров
Все интервью
17:58
Рубио обсудил с Лавровым новый подход к урегулированию на Украине
17:47
Фон дер Ляйен объявила о выделении Украине €4 млрд помощи
17:31
NBC: в Техасе число погибших из-за наводнения увеличилось до 120
17:16
Рябков заявил, что новые пошлины США в 500% потребуют анализа
16:57
Граф Петр Шереметев сообщил о намерении вернуться в Россию
16:47
"Работа.ру": 59% жителей России хотели бы сократить рабочий день летом
16:29
Мерц призвал Трампа "оставаться" с Европой в вопросе Украины
16:15
Платформа Roblox удалила материалы с пропагандой ЛГБТ
15:51
Рябков: Москва глубоко вовлечена в поиск решений по ядерной программе Тегерана
15:35
Российские ВС ударили по пункту дислокации ВСУ в Николаевской области
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения