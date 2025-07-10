Рябков заявил, что новые пошлины США в 500% потребуют анализа

Гипотетические новые пошлины со стороны США в 500% против торговых партнеров России потребуют анализа, при этом кардинально ситуацию не изменят. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков при общении с журналистами.

"В условиях, когда в отношении России применено свыше 30 тысяч ограничительных мер, гипотетическое появление некоего нового элемента в виде введения пошлины в 500% против торговых партнеров РФ, безусловно, потребует дополнительного анализа и осмысления, но кардинально картину не поменяет. Мы научились работать в этих условиях, мы будем дальше двигаться своим независимым, суверенным и поступательным путем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам замглавы МИД РФ, деятельность определенных фигур в Сенате Конгресса США вызывает озабоченность, так как она нацелена на подрыв базы для нормального взаимодействия, то есть вредит самим Соединенным Штатам.

Некоторое время назад американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины, внесен в перечень террористов и экстремистов РФ) заявил, что США введут пошлины в 500% для стран, которые являются торговыми партнерами РФ и не оказывают поддержку Киеву.