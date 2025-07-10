NBC: в Техасе число погибших из-за наводнения увеличилось до 120

Не менее 120 человек погибли из-за наводнения в штате Техас, передает телеканал NBC News.

Ранее стало известно о 109 погибших. По данным канала, судьба 172 человек остается неизвестной, поисково-спасательные работы продолжаются. При этом в наиболее пострадавшем в результате стихии округе Керр погибли 59 взрослых и 36 детей.

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в округе Керр 6 июля. Он также намерен посетить пострадавший от наводнения штат 11 июля.

В последний раз наводнение аналогичного масштаба произошло в США в сентябре 2024 года. Тогда после урагана из берегов вышли реки во Флориде, Джорджии, Северной и Южной Каролине, погибли свыше 230 человек.