Почему Трамп заговорил с Москвой на повышенных тонах?

Кремль спокойно воспринимает жесткие заявления президента США Дональда Трампа в отношении российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы достаточно спокойно к этому относимся. Во-первых, у Трампа в целом достаточно жесткая стилистика в том, какие фразы он использует", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле воспринимают жесткие высказывания Трампа в отношении Путина и ужесточение его риторики.

Ранее президент США заявил, что "очень недоволен" своим телефонным разговором с Путиным, состоявшимся 3 июля. "Он хочет идти до конца", - утверждал американский лидер, выразив сомнение в настрое Москвы на урегулирование конфликта на Украине.

Телекомпания CNN опубликовала аудиозапись общения тогда еще будущего президента США Дональда Трампа с донорами его избирательной кампании в 2024 году. Трамп выступил с утверждением, будто угрожал Путину "разбомбить Москву", а председателю КНР Си Цзиньпину - Пекин, если те будут пытаться разрешить украинскую и тайваньскую проблемы военной силой. О датах и обстоятельствах таких бесед американский политик не упоминал.

Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин считает, что «самый короткий ответ, почему Трамп наращивает критику в адрес Владимира Путина, состоит в том, что эта критика –проявление бессилия. Бессилия Трампа добиться тех целей, которые он неосмотрительно пообещал в начале своего нового президентского срока, а именно, мгновенно решить проблему Украины. Уже тогда многим было понятно, что это были очень нереалистические обещания. А сейчас это стало понятно всем, включая самого Трампа. И в этих условиях ему приходится маневрировать. С одной стороны, пока он вряд ли отказывается от своих приоритетов, а это проблема Китая. Россия же не является для США главной проблемой. Но ясно, что имеет место негативная оценка исхода конфликта на Украине: в Вашингтоне есть понимание того, что киевский режим скорее рано, чем поздно, потерпит поражение. И Трампу очень не хочется отвечать за это. С другой стороны, военная помощь Украине никакой серьезной отдачи не дает, она только отодвигает развязку. Это ясно и самому Трампу, и людям из его ближайшего окружения. Но одновременно на Трампа оказывает очень серьезное влияние то, что можно обобщенно назвать инерцией внешнеполитического курса США. А в рамках этого инерционного курса Россия фигурировала как главный противник, и ставилась задача нанести ей стратегическое поражение. Украина же была объявлена чуть ли не главным политическим союзником США, и вокруг этого курса сложилась достаточно серьезная двухпартийная коалиция. В ней первую скрипку играют демократы, но также входит часть антироссийски настроенных республиканцев. И Трампу для того, чтобы сохранить ориентацию на свои главные стратегические приоритеты, приходится по вопросу, связанному с Украиной, маневрировать. То есть у него был выбор – резко сбросить токсичный актив под названием Украина, либо делать это медленно, постепенно дистанцируясь от Украины. События показывают, что был выбран не первый сценарий, а второй, и Трампу в рамках этого сценария необходимо время от времени делать угрожающие заявления, занимать позицию силы, которая ему очень нравиться, но которой он в данном вопросе абсолютно не обладает. А отсюда рост его словесной агрессии и все разговоры, что США продолжают помощь Украине и т. д».

Эксперт также указал на то, что «если бы мы забыли, что отношения двух великих держав РФ и США выстраиваются на нескольких площадках, можно было сделать вывод, что этот диалог вообще не имеет никакой перспективы. Но мы знаем, что эти отношения выстраиваются на многих площадках. Так что Украина при всей ее важности и для России, и в значительно меньшей степени для США и мира в целом, не является единственным пунктом в повестке российско-американских отношениях. Это обстоятельство накладывает определенное ограничение на действия Трампа, а как мы знаем, его заявления часто бывают очень подвижны и произвольны. Сегодня говорит одно, завтра - другое, а послезавтра…».