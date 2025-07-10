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Фон дер Ляйен объявила о выделении Украине €4 млрд помощи
10 июля 2025 / 17:47
Фон дер Ляйен объявила о выделении Украине €4 млрд помощи
© Olivier Hoslet, Pool Photo via AP/ТАСС

Еврокомиссия объявила о выделении Украине €1 млрд макрофинансовой помощи и €3 млрд из фонда поддержки Киева. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе конференции доноров помощи киевскому режиму в Риме.

Она также заявила об учреждении европейского фонда реконструкции Украины и призвала привлечь €10 млрд инвестиций на поддержку Киева. "Я могу объявить о создании европейского фонда восстановления Украины, который мы создали совместно с Италией, Германией, Францией и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Гранты и кредитные гарантии, которые мы подписали сегодня, должны привлечь на Украину до €10 млрд частных инвестиций", - указала фон дер Ляйен, призвав европейский бизнес "инвестировать в Украину сегодня".

Вместе с тем, согласно опубликованным Еврокомиссией документам, цифра в €10 млрд - это не конкретный проект, а только ожидания главы ЕК. Еврокомиссия отмечает, что на полях конференции в Риме подписаны меморандумы и проекты на общую сумму до €2,3 млрд, которые в будущем "позволят привлечь до €10 млрд инвестиций".

Фон дер Ляйен также обратила внимание, что Европейский союз уже потратил на Украину почти €165 млрд, а по состоянию на 2025 год финансирование из Брюсселя закрывает 84% бюджетных расходов этой страны. 

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