Рубио обсудил с Лавровым новый подход к урегулированию на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что обсуждал с главой МИД России Сергеем Лавровым новый подход к урегулированию на Украине и намерен изложить это американскому президенту Дональду Трампу.

Рубио ответил утвердительно на вопрос о том, рассказал ли ему российский министр на состоявшейся в Куала-Лумпуре встрече о новых идеях касательно урегулирования. "Да. Я думаю, это новый и отличающийся от других подход. Опять же, я бы не стал характеризовать это как нечто, гарантирующее мир. Сегодня мы расскажем об этой идее президенту США", - сказал он, добавив, что намерен сделать это сразу после пресс-конференции.

"Мы продолжим взаимодействие", - указал глава американского внешнеполитического ведомства, говоря о контактах с Москвой.

Общение Лаврова и Рубио в Куала-Лумпуре продлилось около часа. Оно прошло на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В прошлый раз Лавров и Рубио встречались в Эр-Рияде 19 февраля на переговорах делегаций Москвы и Вашингтона.

Согласно сообщению МИД РФ по итогам встречи, Лавров обсудил с Рубио урегулирование вокруг Украины, восстановление экономического и гуманитарного сотрудничества, а также функционирование дипмиссий.