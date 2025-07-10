Срок домашнего ареста Гуцул продлили на 30 дней

Районный суд Кишинева одобрил ходатайство прокуроров о продлении домашнего ареста в отношении главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, сообщает ТАСС.

"Одобряется ходатайство прокурора Адриана Скутару о продлении домашнего ареста в отношении Евгении Гуцул сроком на 30 дней с 13 июля", - следует из решения суда.

Адвокат Гуцул Натальи Байрам заявила о намерении оспорить это решение в Апелляционной палате. По ее словам, на судью оказывали давление.

Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована в рамках уголовного дела, которое касается финансирования ее избирательной кампании в 2023 году. Одновременно с 2024 года идут судебные разбирательства по другому делу, в рамках которого Гуцул инкриминируют причастность к незаконному финансированию оппозиционной партии.

Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с РФ и критикует политику конфронтации с Москвой, проводимую Кишиневом. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства в соответствии с законодательством страны.