Чернышенко: по поручению президента в России в 2025 году построили свыше 1,6 тыс. школ

В этом году по поручению президента России Владимира Путина было завешено строительство 1600 школ. Об этом заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко во время совещания по вопросам образования в Кремле.

"По вашему поручению было построено 1 634 школы, которые дали больше, чем 1 млн мест. Это на 8 800 больше планов", - отметил он, обращаясь к главе государства.

Чернышенко подчеркнул, что, помимо инфраструктуры, важно уделить внимание учителям. Есть регионы, в которых зарплаты педагогов отстают от тех, которые поручил установить президент, указал он.

"Мы над этим работаем. Кроме того, удалось выполнить ваше поручение - войти в десятку стран по качеству образования. На сегодняшний день этот показатель составляет 8,3. Его, разумеется, не просто будет удерживать - конкуренция высокая, но очень хороший показатель, что наши ребята на международных олимпиадах по естественным наукам демонстрируют хорошие результаты. У нас выросло число медалей, в том числе золотых, - с 19 до 31", - сказал вице-премьер.