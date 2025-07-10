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Политика
Захарова опубликовала фото Лаврова и Ван И с хэштегом "ВанЛав"
10 июля 2025 / 18:48
© Telegram-канал Марии Захаровой/ТАСС
Сотрудничество России и Китая можно охарактеризовать как "ВанЛав". На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия и Китай - это #ВанЛав", - такой подписью в Telegram-канале Захарова сопроводила фото со встречи министров иностранных дел РФ и КНР Сергея Лаврова и Ван И на полях конференции АСЕАН в Куала-Лумпуре.
В комментарии дипломата из имен глав дипведомств складывается фраза, которая символизирует взаимное уважение, миролюбивость и единство - "ВанЛав" (One Love).
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