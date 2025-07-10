Цена биткойна обновила исторический максимум, составив более $112 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 19:24 мск, биткойн преодолел отметку в $112 тыс. и достиг рекордных $112,106 тыс. (+2,7%).

К 19:39 мск стоимость криптовалюты ускорила рост и торговалась на уровне $112,682 тыс. (+3,06%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" любой пользователь, создавая ее новые блоки.

Концепция была обнародована в ноябре 2008 года ее автором под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна наблюдается лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, на сегодняшний день большая часть биткойнов уже "добыта".