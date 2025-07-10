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В Венгрии заявили, что считают Россию партнером, а не противником
10 июля 2025 / 19:17
В Венгрии заявили, что считают Россию партнером, а не противником
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Венгрия в отличие от ФРГ воспринимает Россию как экономического партнера, а не как потенциального противника. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр, находящийся с визитом в Берлине.

По его словам, венгерско-германские отношения были подорваны при предыдущем руководстве ФРГ, но имеются хорошие шансы на их восстановление. "Если взглянуть на общую картину, то между нами есть лишь одно различие: немцы видят в России потенциального противника, а Венгрия видит в России экономического партнера, с которым она хотела бы поддерживать отношения даже в условиях войны на Украине", - приводит слова дипломата агентство MTI.

Мадьяр отметил, что стороны намерены работать над укреплением межгосударственных отношений, которые в последние годы были ослаблены "по идеологическим причинам". Он также выразил надежду, что улучшение двусторонних политических отношений будет способствовать дополнительному притоку инвестиций ФРГ в экономику Венгрии. 

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