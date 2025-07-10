В Харьковской области проводится эвакуация жителей 325 населенных пунктов

Харьковская областная военная администрация (ОВА) проводит эвакуацию жителей из 325 населенных пунктов региона. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире украинского телемарафона.

"У нас в статусе эвакуации 325 населенных пунктов", - отметил он.

Вместе с тем, по словам главы Харьковской ОВА, обязательная эвакуация продолжается в Шевченковской общине Купянского района области.

Он подчеркнул, что купянское направление остается самым сложным для региона, где нужно "наращивать темпы" эвакуации населения. Если темпы будут неудовлетворительными, то администрации области придется вывозить людей принудительно, указал Синегубов.