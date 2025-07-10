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Доллар и евро на межбанке впервые с 2023 года опустились ниже 75 рублей и 87 рублей
10 июля 2025 / 19:49
Доллар и евро на межбанке впервые с 2023 года опустились ниже 75 рублей и 87 рублей
© Александр Демьянчук/ ТАСС

Курс доллара на российском межбанковском рынке 10 июля опустился ниже 75 руб. впервые с 11 мая 2023 года. Вместе с тем курс евро впервые с 7 июня 2023 года опустился ниже 87 руб., свидетельствуют данные площадки "Финам".

По состоянию на 19:27 мск, курс американской валюты снижался на 5,25% и находился на отметке в 74,0368 руб. К 19:37 мск курс доллара незначительно ускорил снижение и торговался на уровне 74,03 руб. (-5,26%).

При этом курс евро на российском межбанке терял 5,59%, опускаясь до 86,552 руб., свидетельствуют данные площадки на 19:27 мск. К 19:37 мск курс единой европейской валюты практически не изменился и составлял 86,549 руб. (-5,59%). 

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