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Рябков отметил, что БРИКС не является антиамериканским объединением
10 июля 2025 / 20:09
Рябков отметил, что БРИКС не является антиамериканским объединением
© Сергей Булкин/ ТАСС

Группа БРИКС не имеет антиамериканской составляющей, а разговор с партнерами и членами объединения "языком угроз" не будет иметь результата. На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос об угрозах президента США Дональда Трампа применить импортные пошлины в отношении стран объединения.

"БРИКС - не антиамериканское объединение, ничего в повестке дня группы не содержит антиамериканской составляющей", - подчеркнул он. "Язык угроз, манипуляции, в том числе на площадке БРИКС, это не тот язык, которым нужно разговаривать с участниками данного объединения", - указал высокопоставленный дипломат.

Кроме того, Рябков отметил, что Москва не видит элемента новизны в угрозах Трампа импортными пошлинами странам - участницам БРИКС.

По его словам, "тарифные войны, переговоры по тарифам, пошлинам, торговым условиям и так далее должны рассматриваться, и это тоже происходит на двусторонней основе между государствами, которые становятся объектами подобного воздействия со стороны США, объединениями государств". "На мой взгляд, это должно происходить путем нормального, спокойного диалога, должны находиться компромиссы и решения. Вот к этому мы призываем Вашингтон", - добавил замглавы МИД РФ. 

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