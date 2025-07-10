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Мерц заявил, что государственные активы РФ останутся замороженными
10 июля 2025 / 20:29
Мерц заявил, что государственные активы РФ останутся замороженными
© EPA-EFE/ CLEMENS BILAN/ТАСС

Государственные активы РФ останутся замороженными. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в рамках конференции по вопросам восстановления Украины в Риме.

"Я хотел бы еще раз отметить, что заморозка российских активов сохранится. Использование процентов или доходов от активов осуществляется с применением механизма, который мы описали. Сами активы также могут быть использованы в связи с соответствующим соглашением, если это необходимо", - указал он.

Мерц также обратил внимание, что ущерб, причиненный Украине в результате проведения специальной военной операции РФ, составляет около €500 млрд. Вместе с тем глава германского кабмина затронул тему антироссийских санкций Евросоюза и призвал Словакию "отказаться от сопротивления и открыть путь к 18-му пакету санкций в рамках ЕС".

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы РФ в размере порядка $300 млрд после начала специальной военной операции. Из них около $5-6 млрд находятся в США, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся $210 млрд. 

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