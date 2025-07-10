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Политика
Зеленский допустил, что новым послом Украины в США будет Умеров
10 июля 2025 / 20:58
© Dogukan Keskinkilic/ Anadolu Agency via Getty Images/ТАСС
Владимир Зеленский допустил, что позицию посла Украины в США может занять действующий министр обороны страны Рустем Умеров.
"Смена посла в США произойдет. Я вам скажу честно, если я решу, и это будет в ближайшее время, представлять нашу страну в США, то есть ключевым нашим послом будет министр обороны Рустем Умеров. Это, несомненно, повлечет за собой серьезные перестановки в правительстве Украины", - отметил он в ходе пресс-конференции в Риме.
Вместе с тем Зеленский уточнил, что нынешний посол в США Оксана Маркарова, "если пожелает", продолжит работу на Украине.
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