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Рубио: встречу президентов РФ и США пока не запланировали
10 июля 2025 / 21:31
Рубио: встречу президентов РФ и США пока не запланировали
© Drew Angerer/ Getty Images/ТАСС

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не запланирована, однако американская сторона настроена на продолжение контактов с Москвой. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов в Куала-Лумпуре, где он находится с визитом.

"Нет, саммит пока не запланирован", - отметил он. "Мы намерены продолжать контакты с Россией. При любой возможности для взаимодействия с ними мы будем это делать", - указал Рубио.

Он выразил уверенность, что "США и Россия должны поддерживать отношения", так как это "важные страны". "Мы будем продолжать взаимодействовать и вести диалог", - подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства. По его словам, Вашингтон намерен добиваться прогресса в урегулировании на Украине.

Ранее в Куала-Лумпуре глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с Рубио на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Согласно сообщению российского дипведомства по итогам встречи, стороны обсудили урегулирование вокруг Украины, восстановление экономического и гуманитарного сотрудничества, а также работу дипмиссий. 

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