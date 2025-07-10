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Лукашенко напомнил о культурном геноциде белорусского народа
10 июля 2025 / 22:07
Лукашенко напомнил о культурном геноциде белорусского народа
© Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил о культурном геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. С соответствующим заявлением он выступил в ходе церемонии открытия международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

"В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы. Уже стали взрослыми правнуки наших героев-победителей, но Беларусь помнит. В этот праздничный вечер я не буду говорить о страшной цене той Великой Победы, а также о том, сколько в той войне погибло талантливейших людей и сколько не появилось на свет. Отмечу только, какой ущерб нанесли оккупанты нашему культурному наследию. Это длинный список из десятков тысяч реликвий, в числе которых сакральный крест Евфросинии Полоцкой, коллекция слуцких поясов, старинные иконы и книги. В них - история белорусской земли, наша идентичность", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Он обратил внимание, что лишь малая часть этих ценностей была возвращена в Белоруссию после войны. По словам главы государства, это был настоящий культурный геноцид, стремление уничтожить наследие народа. "Поэтому, уважаемые наши друзья, друзья Беларуси, берегите свою историческую память, берегите традиции. В них - ваше и наше будущее", - заключил он.

Фестиваль начался 8 июля, в течение пяти дней будут представлены тематические выставки, пройдут выступления творческих коллективов и исполнителей из десятков стран, будут показаны спектакли и мюзиклы. В рамках мероприятия состя конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск". Официальная церемония закрытия намечена на 13 июля. 

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