Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили более 1 255 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Так, потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 180 военнослужащих, "Запад" - свыше 220 военнослужащих, "Юг" - до 160, "Центр" - до 425, "Восток" - до 200, "Днепр" - до 70 военнослужащих, указали в российском оборонном ведомстве.