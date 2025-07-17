Президент прибыл с рабочей поездкой в Магнитогорск

Президент России Владимир Путин прилетел в Магнитогорск с рабочей поездкой. В городе он планирует посетить местные производства.

Последняя поездка российского лидера в Магнитогорск проходила в августе 2021 года. Тогда глава государства на месте ознакомился с положением дел в зоне природных пожаров в Челябинской области, после чего провел совещание по вопросам ликвидации последствий стихии и встретился с губернатором Алексеем Текслером.

Саму же Челябинскую область Путин посещает регулярно - в последний раз в феврале прошлого года. Он держит на контроле развитие региона - как промышленное, так и социальное, находится на постоянной связи с администрацией области.

В сентябре 2024 года президент подписал указ о подготовке к празднованию 100-летия Магнитогорска, которое будет отмечаться в 2029 году.