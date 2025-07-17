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Политика
Stampa: Италия не будет покупать оружие Украине из-за отсутствия средств в бюджете
16 июля 2025 / 17:46
Stampa: Италия не будет покупать оружие Украине из-за отсутствия средств в бюджете
© Вера Щербакова/ ТАСС

Италия не будет оплачивать закупки у США новых вооружений для передачи Украине, прежде всего, из-за ограниченных финансовых возможностей. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета La Stampa.

Как отмечается, в отличие от Германии, где правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем намерено закупить системы Patriot для передачи Киеву, Рим воздержится от аналогичных сделок с Вашингтоном. У Италии "практически нет бюджетных возможностей для осуществления операций такого рода", следует из публикации.

На сегодняшний день единственные закупки вооружений у Соединенных Штатов, запланированные Римом, касаются ранее согласованной старой партии истребителей F-35, поставки которых распределены на следующее десятилетие, указывает издание.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что США будут продавать современное оружие странам НАТО для поставок Украине. Финансировать закупку американских вооружений для Киева выразили готовность Германия, Великобритания, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада. 

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