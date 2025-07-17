Избиркомы должны сделать все возможное для обеспечения безопасности на сентябрьских выборах, учитывая цинизм "кровавых бандеро-гестаповцев". На этом акцентировала внимание председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания комиссии, по итогам которого было принято решение о возможности организации голосования на придомовых территориях и территориях общего пользования в восьми приграничных регионах РФ.

"Эти кровавые по уши бандеро-гестаповцы охотятся за мирными гражданами. Эти евроатлантические сатанисты не останавливаются ни перед чем, но мы должны жить по своим правилам, добиваться того, чтобы все было правильно, при этом учитывать цинизм и мерзость врагов, которые с нами воюют. Мы должны быть на страже и делать все для обеспечения безопасности граждан", - подчеркнула глава ЦИК.