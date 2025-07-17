FT: пошлины Трампа принесли бюджету США порядка $50 млрд

Примененные президентом США Дональдом Трампом дополнительные пошлины на иностранные товары принесли американскому бюджету дополнительный доход в $47 млрд. На это обращает внимание газета Financial Times, ссылаясь на оценки министерства финансов США.

По итогам второго квартала текущего года таможенные сборы составили рекордные $64 млрд, это на $47 млрд больше, чем за аналогичный период в 2024 году. Как отмечается, благоприятная ситуация в торговле для Соединенных Штатов сегодня объясняется центральной ролью страны в мировой экономике.

"В отличие от 1930-х годов, когда у стран были более сбалансированные торговые отношения, сегодня мировая экономика устроена по модели централизованной координации, где США выполняют роль центра. Это делает ответные меры на применяемые США пошлины менее привлекательными с экономической точки зрения для большинства стран, даже если это может казаться хорошей идеей в политическом смысле", - заявила изданию профессор международной экономики Городского университета Нью-Йорка Марта Бенгоа.

В материале указывается, что страны мира не смогли дать скоординированный ответ на торговую политику Трампа, что дало его администрации преимущество в переговорах. Смогут ли они объединить усилия против США, будет зависеть от того, какие пошлины американский лидер в итоге введет 1 августа, когда истекает очередной срок отсрочки начала действия нового торгового режима, следует из публикации.