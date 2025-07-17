Тарифные войны Трампа: головокружение от успехов?

Владимир Блинков, экономический обозреватель

Четыре с лишним месяца назад в так называемый «День освобождения» 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о велении базовой тарифной ставки 10% для большинства стран и дополнительных пошлинах в размере до 50%. Есть ли коммерческие результаты от этого беспрецедентного шага Трампа, по сути, провоцировавшего мировую торговую войну?

На старте своей тарифной эпопеи Трамп вроде бы сдал назад, вскоре заморозив действие новых пошлин на 90 дней, чтобы успеть заключить с каждой страной компромиссные торговые сделки. 9 июля эта пауза закончилась. За это время удалось достичь лишь соглашения с Великобританией, неустойчивого тарифного перемирия с Китаем и было объявлено о сделке с Вьетнамом, хотя ни одна из стран не предоставила никаких доказательств того, что соглашение официально подписано. 15 июля было заявлено еще о достижении договоренностей с Индонезией. И все.

Но Трамп и не подумал сдаваться.

Новые базовые тарифы уже начали приносить Штатам значительный доход. За 9 месяцев 2025 фин. г. таможенные сборы достигли рекордных 113,3 млрд долл., что почти вдвое превышает сборы за тот же период предыдущего года (финансовый год в США начинается 1 октября). Тарифы стали четвёртым по величине источником дохода федерального правительства, а их рост позволил в июне обеспечить профицит бюджета по сравнению с дефицитом в 71 млрд долл. в июне 2024 г. Как заявил министр финансов США Скотт Бэссант, «результаты показывают, что США извлекают выгоду из тарифной политики Трампа».

Вероятно, эти результаты укрепили уверенность Трампа в том, что тарифы - самый перспективный инструмент его внешней политики. За последнюю неделю 22 страны получили или в ближайшие дни получат уведомления о введении пошлин в рамках нового витка компании по усилению давления на торговых партнёров США. Чтобы подтолкнуть их к «правильному поведению». им предоставлено дополнительное время - срок вступления тарифов в силу продлен до 1 августа. При этом американская администрация в своих письмах указала и ставки «карательных» тарифов, которые они будут платить, если не заключат торговые сделки с США. Размер пошлин на товары из Алжира, Брунея, Ирака, Ливии, Молдовы, Филиппин и Шри-Ланки колеблется в диапазоне от 25 до 30 % а в отношении Японии, Южной Кореи и еще ряда стран - 25%. Ряд стран американская администрация особо предупредила о последствиях их «упорства». Как заявил 10 июля Трамп, Канада, вместо того чтобы сотрудничать с США, приняла ответные меры. Он пригрозил, что, если ее руководство не одумается, с 1 августа в дополнение к уже введенным отраслевым (на Канаду и Мексику 10% тарифы пока не распространяются) будут установлены 35% дополнительные пошлины.

Еще одним направление карательной тарифной политики стало введение отраслевых пошлин в отношении продукции, поставляемой на американский рынок. Так, администрация США «из-за угрозы национальной безопасности» начала применять 50% тарифы на сталь и алюминий и 25% на автомобили. А 9 июля было объявлено о возможном повышении на 50% с 1 августа пошлин на импорт меди. Кроме того министерством торговли изучаются вопросы введения аналогичных тарифов на полупроводники, пиломатериалы, критические минералы. Последствия этих действий не замедлили проявиться.

По данным компании Rio Tinto, контракты, связанные с премией на алюминий, доставляемый на Средний Запад США, почти утроились, достигнув 66 центов за фунт - самый высокий уровень с 2013 г. Компания заявила, что оценивает их долгосрочное влияние и может пересмотреть стратегию организации поставок. Трейдеры, занимающиеся поставками меди, в свою очередь спешно перенаправляют поставки меди на Гавайи и в Пуэрто-Рико, чтобы сократить время доставки и успеть воспользоваться временем до введения тарифов, чтобы получить прибыль от арбитражной торговли. Отмечу, скачок цен на американском рынке спровоцировал резкий приток этих металлов в США, их запасы взлетели за счет остального мира, где возник жесткий дефицит и так же выросли цены.

В последние недели набирают темп тарифные санкции уже не по экономическим, а по политическим мотивам. 8 июля на заседании своего кабинета Трамп заявил, что США введут дополнительные импортные пошлины в размере 10% в отношении членов БРИКС. Чуть позднее он пригрозил ввести с 1 августа 50% пошлины на товары из Бразилии, обвинив ее правительство в посягательстве на свободу слова. Причем, по данным Управления торгового представителя США, в 2024 г. у США с Бразилией было положительное сальдо торгового баланса в 7,4 млрд долл. и новые пошлины США на бразильский импорт нанесут ущерб прежде всего американской экономике. И наконец, Трамп сейчас размышляет о введении 100% тарифов на товары из России и вторичные, для стран, которые сотрудничают с ней и помогают ей в конфликте на Украине.

Так что США не только не намерены отказаться от тарифного шантажа, а фронт действий расширяется. А правительство США надеется, что после введения всех заявленных тарифов, с 1 августа в казну потекут еще большие деньги.

Но по мере развертывания тарифной войны, все больше проявляются и негативные эффекты. За полгода Трамп, постоянно размахивая пошлинами, сумел дискредитировать американскую администрацию и перед многими государствами встал вопрос о доверии к Америке. В замешательстве западный бизнес. При этом большинство руководителей крупных компаний осуждает стремление американской администрации использовать высокие тарифы в качестве рычага т.к. затянувшаяся неопределённость в отношении их окончательного размера сама по себе наносит ущерб, ограничивая способность планировать и составлять финансовые прогнозы. «Это подрывает доверие между компаниями, нашими союзниками и основными торговыми партнерами», - заявил Джейк Колвин, президент Национального совета США по внешней торговли.

Упираются и близкие союзники. Так, пока не продвигаются переговоры между ЕС и США. Министр финансов Германии предупредил, что блок готов принять ответные меры, если стороны не достигнут «справедливого» соглашения. Япония, и Южная Корея заявили о намерении провести переговоры после того, как президент США направил им письма с указанием тарифов, которые вступят в силу 1 августа.

А государства - члены БРИКС нацелены интенсифицировать торговое сотрудничество, несмотря на угрозы Трампа применить пошлины в размере 10% против любой страны, поддерживающей «антиамериканскую политику» группы. Правительства все большего числа стран всерьез размышляют об альтернативах - многие начинают перестраивать свою внешнюю торговлю, чтобы меньше зависеть от США.

Так что своими действиями Трамп в перспективе будет все больше вредить собственной стране. Это понимают на Уолл-Стрит, где не разделяют тарифной эйфории Трампа. Так, аналитики Goldman Sachs отмечают, что торговые цепочки не готовы к скачку цен на сталь, чипы и удобрения, а американские фермеры уже «измождены» пошлинами, введенными ранее. Участники кофейного рынка считают, что, если 50% тарифы для Бразилии будут введены, бразильские зерна пойдут в Европу и Азию, а США будут искать поставщиков в Африке и странах Латинской Америки и эти изменения будут сопряжены с дополнительными издержками для американских потребителей.