Верховная рада приняла отставку Шмыгаля и правительства

Верховная рада приняла отставку Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины. Трансляцию заседания вел депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Согласно законодательству Украины, отставка премьера влечет за собой уход всего правительства.

За увольнение Шмыгаля проголосовал 261 депутат, против - никто, воздержались 4 человека, не голосовали 55. Для отставки кабмина было необходимо 226 голосов. Днем ранее Шмыгаль подал заявление о сложении полномочий.

Уходящие в отставку министры будут исполнять свои обязанности до назначения нового состава кабмина. Ожидается, что это произойдет 17 июля.

Ранее Владимир Зеленский объявил о планах назначить Шмыгаля министром обороны в обновленном правительстве. Новым премьером, предположительно, станет нынешний первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.

Уходящий с поста министра обороны Рустем Умеров, как ожидается, отправится послом в США. Вместе с тем глава МИД Андрей Сибига сохранит свой пост руководителя внешнеполитического ведомства.