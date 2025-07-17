Путин отметил, что российские женщины рожают первого ребенка в 28-29 лет

В России женщины в среднем рожают первого ребенка в 28-29 лет, на второго и третьего ребенка часто не остается сил. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Магнитогорского металлургического комбината.

"Это же, как и в любой индустриально развитой стране, где меняются приоритеты, в первую очередь, у женщин: получить образование, потом постобразование. Первый ребенок появляется у них в среднем в 29, даже в 28 лет. Потом уже на второго, на третьего не хватает ни времени, ни сил", - отметил он.

Вместе с тем, глава государства высказал мнение, что лучше не ждать "манны небесной".

Кроме того, Путин подчеркнул, что самое большое счастье в жизни - это дети. "В этом, на самом деле, есть смысл жить", - уверен он.