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Общество
Путин отметил, что российские женщины рожают первого ребенка в 28-29 лет
16 июля 2025 / 18:45
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
В России женщины в среднем рожают первого ребенка в 28-29 лет, на второго и третьего ребенка часто не остается сил. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Магнитогорского металлургического комбината.
"Это же, как и в любой индустриально развитой стране, где меняются приоритеты, в первую очередь, у женщин: получить образование, потом постобразование. Первый ребенок появляется у них в среднем в 29, даже в 28 лет. Потом уже на второго, на третьего не хватает ни времени, ни сил", - отметил он.
Вместе с тем, глава государства высказал мнение, что лучше не ждать "манны небесной".
Кроме того, Путин подчеркнул, что самое большое счастье в жизни - это дети. "В этом, на самом деле, есть смысл жить", - уверен он.
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