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16 июля 2025 / 20:04
Израиль ударил по Дамаску

Юрий Веселов, военный обозреватель

С утра 16 июля 2025 года боевые самолеты ВВС Израиля нанесли несколько ударов по кварталам, прилегающим к зданиям министерства обороны и генерального штаба ВС Сирии, которые примыкают к президентскому дворцу. О жертвах и разрушениях сирийские и зарубежные новостные агентства не сообщают, но указывают на то, что израильтяне совершили как минимум два авианалета на центр Дамаска.

Одновременно израильские самолеты приступили к бомбардировке сирийских правительственных «сил правопорядка», направленных два дня назад в провинции Ас-Сувейда и Деръаа. Удары наносятся по колоннам бронетехники и транспортным средствам.

В заявлении сирийского военного ведомства говорится, что «конфронтация в Ас-Сувейде возобновилась на следующий день после ввода 14 июля в город правительственных сил». Государственное информационное агентство «SANA» со ссылкой на минобороны Сирии сообщило, что в административном центре провинции действуют «запрещенные вооруженные группировки», которые используют здания и другие объекты для «воспрепятствования действий военных».

Режим прекращения огня, объявленный руководством военного ведомства Сирии вечером 15 июля, оказался недолгим. Местный новостной канал «Sweida24» сообщил, что город и близлежащие деревни с утра следующего дня подверглись сильным артиллерийским и минометным обстрелам правительственных сил. По сообщению «SANA», минобороны возложило ответственность за нарушение перемирия на друзов и призвало население оставаться по домам.

Жертвами столкновений стали десятки мирных жителей и боевиков с обеих сторон. Гражданские лица и местные журналисты рассказали агентству «Reuters» о массовых грабежах, угонах личных автомобилей, убийствах и надругательствах над гражданскими лицами 15 июля. Репортеру этого агентства продемонстрировали тело сирийского мужчины, который был убит в своем доме в голову в упор на глазах своего брата.

Министр обороны Израиля Исраэл Кац предупредил сегодня сирийское правительство, что оно «должно оставить своих друзов в покое», а израильтяне будут бомбить сирийские войска до тех пор, пока они не уйдут. «Сигналы Дамаску закончились, теперь начались дела», - подчеркнул Кац.   

 

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