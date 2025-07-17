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Шойгу предостерег страны Европы от конфликта с Россией
16 июля 2025 / 18:59
Шойгу предостерег страны Европы от конфликта с Россией
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

Перспективы восстановления контактов между Россией и государствами Европы есть, так как администрация ЕС не сможет долго заглушать голоса своих граждан. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в интервью "Коммерсанту".

"Мы все видим, как среди европейцев растет число сомневающихся в правильности курса Брюсселя на безоговорочное противостояние с Россией. При этом такие настроения самым жестким образом подавляются", - указал он. Шойгу в этой связи напомнил о недавнем скандале вокруг выборов в Румынии.

"Однако чем дольше в Евросоюзе будут игнорировать интересы собственных граждан и ухудшать их благосостояние под предлогом "российской угрозы", тем сложнее им будет заглушать голоса тех, кто стремится к взаимовыгодному сотрудничеству и мирному сосуществованию с Россией", - отметил он.

Секретарь Совбеза также обратил внимание, что президент России Владимир Путин, руководствуясь именно этим ключевым принципом, в 2024 году выдвинул концепцию формирования архитектуры евразийской безопасности.

"Мы готовы к равноправному диалогу с Европой. Какую тактику изберут в европейских столицах - решать им, но хотелось бы вспомнить слова великого российского полководца Суворова: "Россиянин отличается верой, верностью и рассудком. Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб", - заключил он.

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