Стратегия Трампа в отношении украинского кризиса осталась прежней. Мнение

Нельзя сказать, что произошли какие-то серьезные изменения в стратегии Трампа по украинскому кризису. Он ведь еще в ходе предвыборной кампании говорил о том, что будет с позиции силы диктовать условия и России, и Украине. Трамп считает, что он уже сделал Америку снова великой, а значит – все должны его слушаться. Трамп будет давить военными, экономическими, политическими методами. Если на эти методы соглашаются, и церемония общения с ним идет по его протоколу, Трамп будет поддерживать отношения, как лидер сверхдержавы со своими вассалами. Украина согласилась на требования Трампа, сделала все, что он убедительно просил – теперь у США с ней нормальные отношения. Россия не согласилась на условия Трампа – теперь он угрожает ей новыми жесткими санкциями.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/1eabd77a2b03c8b6bdc2d56dedb6b280/