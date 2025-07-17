Военный эксперт Кнутов: темпы выпуска дронов в России впечатляют

Надо отдать должное российской военной промышленности: производство дронов увеличилось в три раза по сравнению с тем, что планировалось. Не только идет колоссальное количественное увеличение, но происходит и совершенствование БПЛА. В ряде случаев успешно применяется искусственный интеллект. ИИ сам сопровождает цель, выбирает удачный момент и поражает ее.

Развиваются так же системы борьбы с неприятельскими дронами. Особенно, с БПЛА самолетного типа, которые доставляют больше всего проблем жителям тыловых районов. Есть уже регионы, прикрыты достаточно хорошо. Например, мэр Москвы говорит о том, что гарантированно сбиваются 99% БПЛА. Это очень высокая цифра. Для сравнения, израильский «Железный купол» при групповых атаках обеспечивает только 85% уничтожения ракет и дронов.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/2cd7e522b8797d164c7f165fb01a26f2/