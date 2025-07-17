Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 июля 2025 / 06:28
КОТИРОВКИ
USD
17/07
77.9585
EUR
17/07
90.5635
Новости часа
Дмитриев обратил внимание на экономическое самоубийство Евросоюза Зеленский выдвинул кандидатуру Шмыгаля на пост главы Минобороны
Москва
17 июля 2025 / 06:28
Котировки
USD
17/07
77.9585
0.0000
EUR
17/07
90.5635
0.0000
Военный эксперт Кнутов: темпы выпуска дронов в России впечатляют
Военный эксперт Кнутов: темпы выпуска дронов в России впечатляют
16 июля 2025 / 20:18
Стратегия Трампа в отношении украинского кризиса осталась прежней. Мнение
Стратегия Трампа в отношении украинского кризиса осталась прежней. Мнение
16 июля 2025 / 20:14
Израиль ударил по Дамаску
Израиль ударил по Дамаску
16 июля 2025 / 20:04
«Многополярность – это
не выбор, а объективная
реальность»
Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Война в Сирии / Сирийский кризис
Безопасность
Рубио прокомментировал удары Израиля по территории Сирии
16 июля 2025 / 19:17
Рубио прокомментировал удары Израиля по территории Сирии
© Kevin Dietsch/ Getty Images/ТАСС

Соединенные Штаты работают над прекращением боевых действий, заявил госсекретарь США Марко Рубио, комментируя удары Израиля в Сирии, последовавшие за обострением ситуации на юге этой арабской страны.

"Мы очень встревожены и хотим, чтобы боевые действия прекратились. У нас ночью было прекращение огня, оно рассыпалось", - сказал он, говоря об атаках Израиля в Сирии. "Мы контактируем с обеими сторонами. Надеемся, что нам удастся добиться прекращения этого", - отметил госсекретарь, выступая на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании в сфере ядерной энергетики с главой МИД Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни, который прибыл в Вашингтон с визитом.

"Мы будем работать над этим вопросом", - подчеркнул Рубио. "Я уже поговорил по телефону с соответствующими сторонами. Мы очень этим обеспокоены. Будем надеяться, у нас для вас будет дополнительная информация позднее сегодня", - указал он.

Ранее Израиль нанес удары по комплексу зданий сирийского Генштаба и еще одному "военному объекту" в Дамаске. До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что еврейское государство продолжит наносить удары по Сирии, если ее власти не отведут войска из района города Эс-Сувейда на юге республики, где проживают друзы.

Израильское правительство после смены власти в Дамаске в конце прошлого года не раз высказывалось в поддержку друзов, проживающих на территории Сирии, и выражало намерение при необходимости оказывать им помощь при самообороне в условиях возможной дестабилизации обстановки.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов. 

Военный эксперт Кнутов: темпы выпуска дронов в России впечатляют
Военный эксперт Кнутов: темпы выпуска дронов в России впечатляют
Стратегия Трампа в отношении украинского кризиса осталась прежней. Мнение
Стратегия Трампа в отношении украинского кризиса осталась прежней. Мнение
Израиль ударил по Дамаску
Израиль ударил по Дамаску
«Многополярность – это
не выбор, а объективная
реальность»
Лавров
Все интервью
22:01
Дмитриев обратил внимание на экономическое самоубийство Евросоюза
21:47
Зеленский выдвинул кандидатуру Шмыгаля на пост главы Минобороны
21:32
Трамп: США добиваются снижения цен на нефть
21:15
Президент РФ отметил постепенное восстановление отношений с МОК
20:59
Горелкин отметил, что граждане могут использовать VPN в любых законных целях
20:44
Sky: сотни людей прорвались в Сирию со стороны Голанских высот
20:33
Reuters: Словакия и Мальта вновь заблокировали 18-й пакет антироссийских санкций
20:17
Путин ввел в строй участок трассы М-12 "Восток"
19:58
Суд заочно арестовал Татьяну Лазареву
19:45
Сибига заявил о готовности Украины продолжать контакты с Россией
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения