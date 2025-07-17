Рубио прокомментировал удары Израиля по территории Сирии

Соединенные Штаты работают над прекращением боевых действий, заявил госсекретарь США Марко Рубио, комментируя удары Израиля в Сирии, последовавшие за обострением ситуации на юге этой арабской страны.

"Мы очень встревожены и хотим, чтобы боевые действия прекратились. У нас ночью было прекращение огня, оно рассыпалось", - сказал он, говоря об атаках Израиля в Сирии. "Мы контактируем с обеими сторонами. Надеемся, что нам удастся добиться прекращения этого", - отметил госсекретарь, выступая на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании в сфере ядерной энергетики с главой МИД Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни, который прибыл в Вашингтон с визитом.

"Мы будем работать над этим вопросом", - подчеркнул Рубио. "Я уже поговорил по телефону с соответствующими сторонами. Мы очень этим обеспокоены. Будем надеяться, у нас для вас будет дополнительная информация позднее сегодня", - указал он.

Ранее Израиль нанес удары по комплексу зданий сирийского Генштаба и еще одному "военному объекту" в Дамаске. До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что еврейское государство продолжит наносить удары по Сирии, если ее власти не отведут войска из района города Эс-Сувейда на юге республики, где проживают друзы.

Израильское правительство после смены власти в Дамаске в конце прошлого года не раз высказывалось в поддержку друзов, проживающих на территории Сирии, и выражало намерение при необходимости оказывать им помощь при самообороне в условиях возможной дестабилизации обстановки.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.