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Володин призвал сделать бесплатными детсады в селах
16 июля 2025 / 19:33
Володин призвал сделать бесплатными детсады в селах
© Марат Абулхатин/ ТАСС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать детсады и горячее питание в средней школе в селах бесплатными с целью повышения коэффициента рождаемости.

На сегодняшний день в муниципальных детсадах бесплатным является только образование. За присмотр и уход за детьми взимается дополнительная плата. Бесплатное горячее питание в школах представляется учащимся только начальных классов.

"Исходя из данных, о которых говорила вице-премьер Татьяна Голикова, коэффициента рождаемости на селе 1,6, мы понимаем, что условия на селе - они тяжелее. Давайте мы посмотрим, и, может быть, для тех, кто проживает на селе, сделаем детский садик бесплатным, горячее питание сделаем для всей школы бесплатным", - сказал Володин в ходе правительственного часа.

Он отметил, что бесплатными муниципальные детсады удалось сделать в Санкт-Петербурге. "Они вышли на этот уровень, они большие молодцы, и такие возможности есть у крупных городов, которые имеют соответствующие бюджеты. Но, если брать село, они не выйдут на этот стандарт, поскольку у них просто нет возможностей", - указал председатель палаты.

По его словам, доход на селе существенно меньше, чем в городе, поэтому стоит обеспечить "адресные программы" поддержки сельского населения. "Каждый сможет ребенка отвести в детский садик, затем в школу, где его накормят - проблема будет решена", - подчеркнул парламентарий. 

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