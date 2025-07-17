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Политика
Сибига заявил о готовности Украины продолжать контакты с Россией
16 июля 2025 / 19:45
© Altan Gocher/ NurPhoto via Getty Images/ТАСС
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил с утверждением о том, что Киев готов к диалогу с Россией "в любое время и в любом месте". Об этом информировал телеканал "Рада".
"Мы готовы говорить с Россией, чтобы не было боев на земле, воде и в воздухе. Мы готовы продолжать говорить в любое время и в любом месте", - отметил он при общении с главами МИД Польши и Литвы, комментируя заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Киев следует побудить продолжить прямые переговоры.
Вместе с тем Сибига подчеркнул, что для Украины является принципиальным моментом, чтобы на переговорах речь шла, прежде всего, об установлении перемирия и только затем - об остальных аспектах урегулирования.
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