Сибига заявил о готовности Украины продолжать контакты с Россией

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил с утверждением о том, что Киев готов к диалогу с Россией "в любое время и в любом месте". Об этом информировал телеканал "Рада".

"Мы готовы говорить с Россией, чтобы не было боев на земле, воде и в воздухе. Мы готовы продолжать говорить в любое время и в любом месте", - отметил он при общении с главами МИД Польши и Литвы, комментируя заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Киев следует побудить продолжить прямые переговоры.

Вместе с тем Сибига подчеркнул, что для Украины является принципиальным моментом, чтобы на переговорах речь шла, прежде всего, об установлении перемирия и только затем - об остальных аспектах урегулирования.