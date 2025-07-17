Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 июля 2025 / 06:29
КОТИРОВКИ
USD
17/07
77.9585
EUR
17/07
90.5635
Новости часа
Дмитриев обратил внимание на экономическое самоубийство Евросоюза Зеленский выдвинул кандидатуру Шмыгаля на пост главы Минобороны
Москва
17 июля 2025 / 06:29
Котировки
USD
17/07
77.9585
0.0000
EUR
17/07
90.5635
0.0000
Военный эксперт Кнутов: темпы выпуска дронов в России впечатляют
Военный эксперт Кнутов: темпы выпуска дронов в России впечатляют
16 июля 2025 / 20:18
Стратегия Трампа в отношении украинского кризиса осталась прежней. Мнение
Стратегия Трампа в отношении украинского кризиса осталась прежней. Мнение
16 июля 2025 / 20:14
Израиль ударил по Дамаску
Израиль ударил по Дамаску
16 июля 2025 / 20:04
«Многополярность – это
не выбор, а объективная
реальность»
Лавров
Все интервью
/ Украина / Политика / Кризис на Украине / СВО
Политика
Кукольный театр Зеленского: новые персонажи
Политолог Богдан Безпалько о формировании нового украинского правительства
16 июля 2025 / 20:59
Кукольный театр Зеленского: новые персонажи

Верховная рада 16 июля большинством голосов утвердила увольнение Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины. Это влечет за собой отставку всего правительства.

В то же время Владимир Зеленский выдвинул Шмыгаля на пост министра обороны Украины. Министерство обороны до сегодняшнего дня возглавлял Рустем Умеров. Уходящие в отставку министры продолжат исполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства. Как ожидается, это произойдет в четверг, 17 июля.

Новым премьером, как ожидается, станет нынешний первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко. Зеленский уже дал ей поручения на первые полгода работы. Ряд местных депутатов и экспертов называют Свириденко человеком главы офиса Зеленского Андрея Ермака и отмечают, что ее назначение укрепит его контроль над правительством.

В обновленном кабмине будет ликвидировано Министерство национального единства Украины, которое возглавляет Алексей Чернышов. Его обвиняют в коррупции, ранее следствие требовало отправить его в отставку с министерского поста, однако суд в этом ходатайстве отказал. В результате Чернышов, как ожидается, все же останется без портфеля, однако не в результате судебного решения.

Ожидается также замена министра энергетики Германа Галущенко на его прежнюю заместительницу Светлану Гринчук, сейчас возглавляющую министерство экологии. Уходящий с поста министра обороны Рустем Умеров, как ожидается, отправится послом в США. Глава МИД Андрей Сибига - еще один ставленник Ермака - сохранит свой пост руководителя внешнеполитического ведомства.

Свои посты сохранят в том числе министр финансов Сергей Марченко, глава МВД Игорь Клименко. Место Свириденко на посту министра экономики займет ее заместитель Алексей Соболев. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров может занять пост первого вице-премьера.

Смена правительства Украины проходит с нарушением конституционных процедур и при отсутствии прозрачности. Об этом заявил ТАСС внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

"Никаких прозрачных процедур или конституционных принципов уже давно нет. Кандидаты не обсуждаются в парламенте, не проходят общественные слушания", - сказал он, комментируя перестановки в кабмине.

"От перестановки чисел сумма не меняется - как ни крути, а результат один. Эта пословица как нельзя лучше описывает "перестановки" в кабмине Украины, - резюмировал Дмитрук. - Пока мы не остановим этот режим - все эти "перестановки" будут продолжением одного и того же спектакля: меняются актеры, но сценарий - один и тот же".

Единственный критерий отбора в кабмин Украины - это молчаливое подчинение режиму Владимира Зеленского, указал Дмитрук.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько полагает, что «перестановки в правительстве Украины связаны с тем, что меняется его структура больше под Ермака и Зеленского.  В данной ситуации Юлия Свириденко - это человек, который больше связан с ними.  А что касается Шмыгаля, то он с одной стороны был связан с Ахметовым, с другой стороны, с американцами и рядом других структур, которые в некотором роде создавали конкуренцию Зеленскому и Ермаку. Так, что сейчас в Киеве идет укрепление вертикали власти, и там не останется никого, кто был бы малейшим образом не лоялен Зеленскому. Даже не то, что не лоялен, но кто мог бы хоть каким-то образом заподозрен в этом. То есть Свириденко и прочие - это просто технические люди, это люди-инструменты».  

По мнению эксперта, эти перестановки «никак не скажутся на ВСУ, как и в целом на украинском конфликте. Да, есть мнение, что Маркарову отзывают из США в связи с тем, что она близка к Демократической партии, а это очень раздражает Трампа.  В этом отношении соответственно рассчитывая на помощь Трампа, пытаются убрать все персоны, которые каким-то образом могут выступать в качестве раздражителей.  Но в целом, интересы США не зависят от персоналий, которые представляют Свириденко, Шмыгаль, Умеров или кто-либо другой. Это все люди технические, марионетки».        

Военный эксперт Кнутов: темпы выпуска дронов в России впечатляют
Военный эксперт Кнутов: темпы выпуска дронов в России впечатляют
Стратегия Трампа в отношении украинского кризиса осталась прежней. Мнение
Стратегия Трампа в отношении украинского кризиса осталась прежней. Мнение
Израиль ударил по Дамаску
Израиль ударил по Дамаску
«Многополярность – это
не выбор, а объективная
реальность»
Лавров
Все интервью
22:01
Дмитриев обратил внимание на экономическое самоубийство Евросоюза
21:47
Зеленский выдвинул кандидатуру Шмыгаля на пост главы Минобороны
21:32
Трамп: США добиваются снижения цен на нефть
21:15
Президент РФ отметил постепенное восстановление отношений с МОК
20:59
Горелкин отметил, что граждане могут использовать VPN в любых законных целях
20:44
Sky: сотни людей прорвались в Сирию со стороны Голанских высот
20:33
Reuters: Словакия и Мальта вновь заблокировали 18-й пакет антироссийских санкций
20:17
Путин ввел в строй участок трассы М-12 "Восток"
19:58
Суд заочно арестовал Татьяну Лазареву
19:45
Сибига заявил о готовности Украины продолжать контакты с Россией
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения