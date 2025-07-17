Кукольный театр Зеленского: новые персонажи

Верховная рада 16 июля большинством голосов утвердила увольнение Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины. Это влечет за собой отставку всего правительства.

В то же время Владимир Зеленский выдвинул Шмыгаля на пост министра обороны Украины. Министерство обороны до сегодняшнего дня возглавлял Рустем Умеров. Уходящие в отставку министры продолжат исполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства. Как ожидается, это произойдет в четверг, 17 июля.

Новым премьером, как ожидается, станет нынешний первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко. Зеленский уже дал ей поручения на первые полгода работы. Ряд местных депутатов и экспертов называют Свириденко человеком главы офиса Зеленского Андрея Ермака и отмечают, что ее назначение укрепит его контроль над правительством.

В обновленном кабмине будет ликвидировано Министерство национального единства Украины, которое возглавляет Алексей Чернышов. Его обвиняют в коррупции, ранее следствие требовало отправить его в отставку с министерского поста, однако суд в этом ходатайстве отказал. В результате Чернышов, как ожидается, все же останется без портфеля, однако не в результате судебного решения.

Ожидается также замена министра энергетики Германа Галущенко на его прежнюю заместительницу Светлану Гринчук, сейчас возглавляющую министерство экологии. Уходящий с поста министра обороны Рустем Умеров, как ожидается, отправится послом в США. Глава МИД Андрей Сибига - еще один ставленник Ермака - сохранит свой пост руководителя внешнеполитического ведомства.

Свои посты сохранят в том числе министр финансов Сергей Марченко, глава МВД Игорь Клименко. Место Свириденко на посту министра экономики займет ее заместитель Алексей Соболев. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров может занять пост первого вице-премьера.

Смена правительства Украины проходит с нарушением конституционных процедур и при отсутствии прозрачности. Об этом заявил ТАСС внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

"Никаких прозрачных процедур или конституционных принципов уже давно нет. Кандидаты не обсуждаются в парламенте, не проходят общественные слушания", - сказал он, комментируя перестановки в кабмине.

"От перестановки чисел сумма не меняется - как ни крути, а результат один. Эта пословица как нельзя лучше описывает "перестановки" в кабмине Украины, - резюмировал Дмитрук. - Пока мы не остановим этот режим - все эти "перестановки" будут продолжением одного и того же спектакля: меняются актеры, но сценарий - один и тот же".

Единственный критерий отбора в кабмин Украины - это молчаливое подчинение режиму Владимира Зеленского, указал Дмитрук.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько полагает, что «перестановки в правительстве Украины связаны с тем, что меняется его структура больше под Ермака и Зеленского. В данной ситуации Юлия Свириденко - это человек, который больше связан с ними. А что касается Шмыгаля, то он с одной стороны был связан с Ахметовым, с другой стороны, с американцами и рядом других структур, которые в некотором роде создавали конкуренцию Зеленскому и Ермаку. Так, что сейчас в Киеве идет укрепление вертикали власти, и там не останется никого, кто был бы малейшим образом не лоялен Зеленскому. Даже не то, что не лоялен, но кто мог бы хоть каким-то образом заподозрен в этом. То есть Свириденко и прочие - это просто технические люди, это люди-инструменты».

По мнению эксперта, эти перестановки «никак не скажутся на ВСУ, как и в целом на украинском конфликте. Да, есть мнение, что Маркарову отзывают из США в связи с тем, что она близка к Демократической партии, а это очень раздражает Трампа. В этом отношении соответственно рассчитывая на помощь Трампа, пытаются убрать все персоны, которые каким-то образом могут выступать в качестве раздражителей. Но в целом, интересы США не зависят от персоналий, которые представляют Свириденко, Шмыгаль, Умеров или кто-либо другой. Это все люди технические, марионетки».