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16 июля 2025 / 19:58
Суд заочно арестовал Татьяну Лазареву
© Павел Головкин/ ТАСС

Пресненский суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде ареста в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом, внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщает ТАСС.

"Судом заочно удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о заключении под стражу обвиняемой Лазаревой Т. по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах)", - следует из сообщения.

Ранее Лазареву заочно приговорили к 6,5 года колонии по делу о пропаганде терроризма. Она находится в международном розыске. 

Как заявили в пресс-службе прокуратуры Москвы, Лазарева 14 августа 2023 года, находясь за пределами РФ, во время интервью на канале одного из видеохостингов в сети "публично заявила о допустимости осуществления террористических атак на города РФ с применением беспилотников, совершив публичное оправдание терроризма".

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