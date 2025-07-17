Президент России Владимир Путин открыл движение на новом участке скоростной трассы М-12 "Восток". Так, отрезок между населенными пунктами Дюртюли (Башкирия) и Ачит (Свердловская область) официально введен в строй, сообщает ТАСС.

"Сегодня мы открываем новый участок дороги Дюртюли - Ачит протяженностью более 275 км. Он станет важной частью трассы М12 "Восток". С его запуском современные магистрали свяжут Санкт-Петербург и Москву с Екатеринбургом, столицей Урала, ведущим научным, промышленным и культурным центром России", - отметил глава государства в ходе ВКС.

По его словам, на всем протяжении трассы организовано скоростное бесшовное движение без единого светофора. Это сокращает время пути из Екатеринбурга в Москву почти в два раза, отметил российский лидер.

"Теперь поездки на автотранспорте станут более комфортными и безопасными, увеличится количество перевезенных пассажиров и грузов. Хороший стимул получит развитие внутреннего туризма", - указал он.

Путин также обратил внимание, что экономический эффект почувствуют регионы, по которым проходит М12. Они смогут повысить свой инвестиционный потенциал и деловую активность.

Кроме того, президент выразил благодарность всем рабочим, инженерам, строителям и проектировщикам, задействованным в сооружении М12 Восток.

"Своим ударным трудом вы еще раз подтверждаете, что наша страна может строить оперативно, много и качественно, реализовывать масштабные инфраструктурные инициативы национального и международного значения", - заключил он.

Движение по М-12 "Восток" от Москвы до Казани было открыто в декабре 2023 года. Трасса протяженностью 810 км проходит по территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Чувашской Республики и Республики Татарстан.

В ноябре 2023 года правительство РФ утвердило решение о продлении автомагистрали до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. Общая протяженность трассы М-12 "Восток" от Москвы до Тюмени составит порядка 1 961 км. Согласно плану, участок трассы от Екатеринбурга до Тюмени будет открыт в 2026 году.