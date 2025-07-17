Reuters: Словакия и Мальта вновь заблокировали 18-й пакет антироссийских санкций

Послам Европейского союза вновь не удалось принять 18-й пакет санкций против России. Об этом информировало агентство Reuters, ссылаясь на свои дипломатические источники.

Сообщается, что санкции вновь заблокировала Словакия, которая намерена бойкотировать их до тех пор, пока не "будут сняты ее опасения по поводу изъятия ее из плана Еврокомиссии по полному запрету странам ЕС закупать российский газ с 2027 года".

Словакия добивается исключения для себя из этого запрета минимум до 2034 года, так как страна не имеет выхода к морю и не может самостоятельно импортировать сжиженный природный газ.

Вместе с тем, по данным бельгийского телеканала RTBF, 18-й пакет блокирует Мальта, которая полагает, что санкции против перевозчиков российской нефти в этом пакете могут затронуть ее интересы как страны, специализирующейся на морских перевозках.

План Еврокомиссии по запрету государствам сообщества закупать природный газ у России принимается в рамках торговой политики ЕС, а не внешней политики. Торговые решения в Совете ЕС принимаются квалифицированным большинством, в отличие от внешнеполитических, которые принимаются единогласно.

Во вторник главы МИД ЕС не смогли принять 18-й пакет санкций, после которого глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что страны ЕС "очень-очень близки" к антироссийским санкциям, выразив надежду, что этот пакет будет принят 16 июля. Вместе с тем она признала, что 18-й пакет не получается принять "уже 2 месяца".