Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 июля 2025 / 06:29
КОТИРОВКИ
USD
17/07
77.9585
EUR
17/07
90.5635
Новости часа
Дмитриев обратил внимание на экономическое самоубийство Евросоюза Зеленский выдвинул кандидатуру Шмыгаля на пост главы Минобороны
Москва
17 июля 2025 / 06:29
Котировки
USD
17/07
77.9585
0.0000
EUR
17/07
90.5635
0.0000
Военный эксперт Кнутов: темпы выпуска дронов в России впечатляют
Военный эксперт Кнутов: темпы выпуска дронов в России впечатляют
16 июля 2025 / 20:18
Стратегия Трампа в отношении украинского кризиса осталась прежней. Мнение
Стратегия Трампа в отношении украинского кризиса осталась прежней. Мнение
16 июля 2025 / 20:14
Израиль ударил по Дамаску
Израиль ударил по Дамаску
16 июля 2025 / 20:04
«Многополярность – это
не выбор, а объективная
реальность»
Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Антироссийские санкции
Политика
Reuters: Словакия и Мальта вновь заблокировали 18-й пакет антироссийских санкций
16 июля 2025 / 20:33
Reuters: Словакия и Мальта вновь заблокировали 18-й пакет антироссийских санкций
© EPA/ PATRICK SEEGER/ТАСС

Послам Европейского союза вновь не удалось принять 18-й пакет санкций против России. Об этом информировало агентство Reuters, ссылаясь на свои дипломатические источники.

Сообщается, что санкции вновь заблокировала Словакия, которая намерена бойкотировать их до тех пор, пока не "будут сняты ее опасения по поводу изъятия ее из плана Еврокомиссии по полному запрету странам ЕС закупать российский газ с 2027 года".

Словакия добивается исключения для себя из этого запрета минимум до 2034 года, так как страна не имеет выхода к морю и не может самостоятельно импортировать сжиженный природный газ.

Вместе с тем, по данным бельгийского телеканала RTBF, 18-й пакет блокирует Мальта, которая полагает, что санкции против перевозчиков российской нефти в этом пакете могут затронуть ее интересы как страны, специализирующейся на морских перевозках.

План Еврокомиссии по запрету государствам сообщества закупать природный газ у России принимается в рамках торговой политики ЕС, а не внешней политики. Торговые решения в Совете ЕС принимаются квалифицированным большинством, в отличие от внешнеполитических, которые принимаются единогласно.

Во вторник главы МИД ЕС не смогли принять 18-й пакет санкций, после которого глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что страны ЕС "очень-очень близки" к антироссийским санкциям, выразив надежду, что этот пакет будет принят 16 июля. Вместе с тем она признала, что 18-й пакет не получается принять "уже 2 месяца".

Военный эксперт Кнутов: темпы выпуска дронов в России впечатляют
Военный эксперт Кнутов: темпы выпуска дронов в России впечатляют
Стратегия Трампа в отношении украинского кризиса осталась прежней. Мнение
Стратегия Трампа в отношении украинского кризиса осталась прежней. Мнение
Израиль ударил по Дамаску
Израиль ударил по Дамаску
«Многополярность – это
не выбор, а объективная
реальность»
Лавров
Все интервью
22:01
Дмитриев обратил внимание на экономическое самоубийство Евросоюза
21:47
Зеленский выдвинул кандидатуру Шмыгаля на пост главы Минобороны
21:32
Трамп: США добиваются снижения цен на нефть
21:15
Президент РФ отметил постепенное восстановление отношений с МОК
20:59
Горелкин отметил, что граждане могут использовать VPN в любых законных целях
20:44
Sky: сотни людей прорвались в Сирию со стороны Голанских высот
20:33
Reuters: Словакия и Мальта вновь заблокировали 18-й пакет антироссийских санкций
20:17
Путин ввел в строй участок трассы М-12 "Восток"
19:58
Суд заочно арестовал Татьяну Лазареву
19:45
Сибига заявил о готовности Украины продолжать контакты с Россией
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения