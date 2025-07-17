Sky: сотни людей прорвались в Сирию со стороны Голанских высот

Сотни людей прорвали погранзаграждения, возведенные между оккупированными Израилем Голанскими высотами и Сирией, совершив прорыв на сирийскую территорию. Об этом информировало сирийское телевидение.

По данным телеканала Sky News Arabia, прорвавшиеся в Сирию люди являются представителями общины друзов, которые нацелены поддержать своих соплеменников в городе Эс-Сувейда.

Как отмечается, в связи с массовым переходом границы с Сирией власти еврейского государства направили дополнительные отряды пограничников "для обеспечения безопасности" в указанном районе.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.

Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац сделали совместное заявление, в котором сообщили, что в рамках поддержки друзов дали приказ войскам атаковать сирийские силы, введенные в город Эс-Сувейда.

Израиль после смены власти в Дамаске в конце прошлого года не раз высказывался в поддержку друзов, проживающих на территории Сирии, и выражал намерение при необходимости оказывать им помощь в самообороне.