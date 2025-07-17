Горелкин отметил, что граждане могут использовать VPN в любых законных целях

Россияне свободно могут пользоваться VPN-сервисами для законных целей, в инициируемых поправках нет запрета на их применение. На это обратил внимание первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

Вместе с тем он подчеркнул, что "если при помощи таких сервисов кто-то захочет совершить преступление, это будет считаться отягчающим обстоятельством".

Горелкин уточнил, что за рекламу VPN вводятся штрафы, напомнив, что она была запрещена весной 2024 года. Он также отметил, что запрещать использование сервисов для добросовестного личного и профессионального пользования, а также штрафовать за это никто не планирует.